8.92022, The House That Dragons Built
Документальные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Дом, который построили Драконы (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+22 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 1
- 18+26 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 2
- 18+20 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 5
- 18+26 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Дом, который постр�оили Драконы
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 8
- 18+22 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
О создании сериала «Дом Дракона». Фанаты вселенной Джорджа Р. Р. Мартина увидят, что происходит за кадром, как творится новая легенда и сколько труда съемочная группа вкладывает в это зрелище. Предлагается глубокий взгляд на кажд�ый аспект шоу, начиная от костюмов и заканчивая проработкой характеров персонажей.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.3 IMDb