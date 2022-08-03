WinkСериалыДоктор Надежда1-й сезон
Доктор Надежда (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
8.92021, Доктор Надежда. Сезон 1 40 серий
Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
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Многопрофильная клиника Игоря Гордеева продолжает принимать пациентов, но мужчина стремится улучшить финансовые показатели и прибыль медучреждения. В первом сезоне ты познакомишься с новыми врачами, которых ждут неожиданные ситуации, а также будешь следить за судьбой доктора Надежды Павловой.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
- МГРежиссёр
Максим
Гуленко
- ПМРежиссёр
Павел
Мащенко
- Актриса
Анастасия
Панина
- АНАктёр
Алексей
Нагрудный
- Актёр
Пётр
Рыков
- Актриса
Дарья
Легейда
- Актёр
Павел
Вишняков
- ТМАктриса
Тамара
Морозова
- ИТАктриса
Ирина
Ткаленко
- ЕКАктёр
Егор
Козлов
- ВТАктёр
Валентин
Томусяк
- ОКАктриса
Ольга
Кияшко
- ИФСценарист
Ирина
Феофанова
- СЦСценарист
Светлана
Цивинская
- ТКСценарист
Татьяна
Кабзистая
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ИКПродюсер
Ирина
Костюк
- ЮМПродюсер
Юлия
Мищенко
- Продюсер
Ирина
Босова
- НБХудожница
Наталья
Барташ
- ВООператор
Владимир
Остапец