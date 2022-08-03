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Доктор Надежда
1-й сезон

Доктор Надежда (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.92021, Доктор Надежда. Сезон 1 40 серий
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

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Многопрофильная клиника Игоря Гордеева продолжает принимать пациентов, но мужчина стремится улучшить финансовые показатели и прибыль медучреждения. В первом сезоне ты познакомишься с новыми врачами, которых ждут неожиданные ситуации, а также будешь следить за судьбой доктора Надежды Павловой.

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Страна
Украина
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Надежда»