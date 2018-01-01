Дилер (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

Занимаясь своим все же не очень чистым бизнесом, Воронцов неизбежно попадает в разные скверные истории. Но каждый раз что-то помогает ему выпутаться. Возможно, это провидение. А возможно - совесть. Та самая совесть, которая кажется чем-то неактуальным, немодным, а следовательно – ничего не стоящим пережитком. Но только людям, в ком умерла всякая память о предках, - безродным.

