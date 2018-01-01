Дилер (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
8.32009, Дилер. Сезон 1 8 серий
Детектив, Криминал16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Занимаясь своим все же не очень чистым бизнесом, Воронцов неизбежно попадает в разные скверные истории. Но каждый раз что-то помогает ему выпутаться. Возможно, это провидение. А возможно - совесть. Та самая совесть, которая кажется чем-то неактуальным, немодным, а следовательно – ничего не стоящим пережитком. Но только людям, в ком умерла всякая память о предках, - безродным.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ВБРежиссёр
Виктор
Бутурлин
- АЛРежиссёр
Алексей
Лебедев
- БВАктёр
Борис
Войцеховский
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- ЕРАктриса
Екатерина
Решетникова
- ОААктёр
Олег
Андреев
- ВКАктриса
Вера
Карпова
- НМАктёр
Николай
Мартон
- ОААктриса
Ольга
Альбанова
- ТААктриса
Тара
Амирханова
- ФКАктёр
Федор
Копосов
- АШСценарист
Альбина
Шульгина
- ВМСценарист
Вадим
Михайлов
- ДНСценарист
Джереми
Ноубл
- Продюсер
Дмитрий
Светозаров
- Продюсер
Андрей
Сигле
- НКХудожница
Наталья
Кочергина
- ВМОператор
Валерий
Мюльгаут
- АККомпозитор
Алексей
Карпов