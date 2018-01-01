Дилер. Сезон 1
Wink
Сериалы
Дилер
1-й сезон

Дилер (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

8.32009, Дилер. Сезон 1 8 серий
Детектив, Криминал16+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Занимаясь своим все же не очень чистым бизнесом, Воронцов неизбежно попадает в разные скверные истории. Но каждый раз что-то помогает ему выпутаться. Возможно, это провидение. А возможно - совесть. Та самая совесть, которая кажется чем-то неактуальным, немодным, а следовательно – ничего не стоящим пережитком. Но только людям, в ком умерла всякая память о предках, - безродным.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дилер»