Wink
Детям
Чип и Дейл спешат на помощь
1-й сезон

Чип и Дейл спешат на помощь (мультсериал, 1989) сезон 1 смотреть онлайн

1989, Chip 'n' Dale Rescue Rangers 21 серия
Мультсериалы6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Чип и Дейл — самые большие шалуны, которых когда-либо создавала студия Дисней. Эти милые и очаровательные бурундучки вечно попадают в неприятности.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чип и Дейл спешат на помощь»