Чип и Дейл спешат на помощь
Wink
Детям
Чип и Дейл спешат на помощь

Чип и Дейл спешат на помощь (мультсериал, 1989) смотреть онлайн

8.91989, Chip 'n' Dale Rescue Rangers 3 сезона
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Комедийный приключенческий мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь» — классика Disney, которая полюбилась зрителям всех возрастов.

Серьезный и рассудительный Чип и беззаботный весельчак Дейл — два друга-бурундука, которые решают открыть детективное агентство. Паззл окончательно складывается, когда дуэт разрастается до квинтета — в команду вступают изобретательница Гаечка, могучий Рокфор и муха Вжик. Теперь отважные грызуны и не менее отважное насекомое будут спасать попавших в беду, распутывать загадочные преступления и бороться с коварными злодеями вроде профессора Нимнула и кота Толстопуза. Каждая серия — новое приключение с неожиданными поворотами и массой забавных моментов.

Смотреть «Чип и Дейл» — это разбудить своего внутреннего ребенка и отправиться в увлекательное путешествие по миру, где даже маленькие герои могут вершить большие дела.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чип и Дейл спешат на помощь»