Чип и Дейл спешат на помощь (мультсериал, 1989) смотреть онлайн

Комедийный приключенческий мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь» — классика Disney, которая полюбилась зрителям всех возрастов.



Серьезный и рассудительный Чип и беззаботный весельчак Дейл — два друга-бурундука, которые решают открыть детективное агентство. Паззл окончательно складывается, когда дуэт разрастается до квинтета — в команду вступают изобретательница Гаечка, могучий Рокфор и муха Вжик. Теперь отважные грызуны и не менее отважное насекомое будут спасать попавших в беду, распутывать загадочные преступления и бороться с коварными злодеями вроде профессора Нимнула и кота Толстопуза. Каждая серия — новое приключение с неожиданными поворотами и массой забавных моментов.



Смотреть «Чип и Дейл» — это разбудить своего внутреннего ребенка и отправиться в увлекательное путешествие по миру, где даже маленькие герои могут вершить большие дела.

