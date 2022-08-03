Чип и Дейл спешат на помощь (мультсериал, 1989) смотреть онлайн
О сериале
Комедийный приключенческий мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь» — классика Disney, которая полюбилась зрителям всех возрастов.
Серьезный и рассудительный Чип и беззаботный весельчак Дейл — два друга-бурундука, которые решают открыть детективное агентство. Паззл окончательно складывается, когда дуэт разрастается до квинтета — в команду вступают изобретательница Гаечка, могучий Рокфор и муха Вжик. Теперь отважные грызуны и не менее отважное насекомое будут спасать попавших в беду, распутывать загадочные преступления и бороться с коварными злодеями вроде профессора Нимнула и кота Толстопуза. Каждая серия — новое приключение с неожиданными поворотами и массой забавных моментов.
Смотреть «Чип и Дейл» — это разбудить своего внутреннего ребенка и отправиться в увлекательное путешествие по миру, где даже маленькие герои могут вершить большие дела.
СтранаСША
ЖанрМультсериалы
- ДКРежиссёр
Джон
Кимболл
- БДРежиссёр
Боб
Дзамбони
- АЗРежиссёр
Алан
Заслов
- ТМАктриса
Тресс
МакНилл
- КБАктёр
Кори
Бертон
- ПКАктёр
Питер
Каллен
- Актёр
Джим
Каммингс
- РПАктёр
Роб
Полсен
- ДГАктёр
Дэнни
Гэнс
- ПШАктёр
Питер
Шрум
- ДУАктриса
Дебора
Уолли
- АОАктёр
Алан
Оппенхаймер
- СМАктриса
Синди
МакКей
- АБСценарист
Алан
Барнетт
- БДСценарист
Базз
Диксон
- АЗПродюсер
Алан
Заслов
- ТСПродюсер
Тэд
Стоунс
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- Актёр дубляжа
Александр
Леньков
- ОБАктриса дубляжа
Ольга
Белявская
- ВААктёр дубляжа
Всеволод
Абдулов
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров