Черное солнце (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+75 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+67 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+73 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+75 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+72 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+71 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+71 мин
Черное солнце
Сезон 1 С�ерия 7Бесплатно
- 16+70 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+70 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+71 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+69 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+69 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Намгун Мин в роли корейского «Борна» хочет восстановить потерянную репутацию и вспомнить прошлое. Не пропустите детективный сериал «Черное солнце» — 1 сезон ждет вас в отличном качестве на Wink.
Первый сезон познакомит вас с Хан Джи Хеком — лучшим агентом Национальной разведслужбы, исчезнувшим без следа год назад. Оказывается, что все это время мужчина провел в плену, где из-за психотропных веществ потерял память. Освободившись, он возвращается в организацию с одной целью — найти предателя, который загнал его в этот ад.
Не терпится окунуться в пучину интриг, предательства и опасных секретов, где каждый может оказаться врагом? Тогда скорее включайте динамичный триллер «Черное солнце» — смотреть сериал (2021) онлайн в хорошем качестве вы можете уже сейчас на видеопортале Wink!
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