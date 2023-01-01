Черное солнце (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Намгун Мин в роли корейского «Борна» хочет восстановить потерянную репутацию и вспомнить прошлое. Не пропустите детективный сериал «Черное солнце» — 1 сезон ждет вас в отличном качестве на Wink.



Первый сезон познакомит вас с Хан Джи Хеком — лучшим агентом Национальной разведслужбы, исчезнувшим без следа год назад. Оказывается, что все это время мужчина провел в плену, где из-за психотропных веществ потерял память. Освободившись, он возвращается в организацию с одной целью — найти предателя, который загнал его в этот ад.



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