Черное солнце (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Черное солнце. Серия 6
Черное солнце
1-й сезон
6-я серия
8.92021, The veil
Триллер, Криминал16+

1-й сезон

Агент Национальной разведывательной службы Южной Кореи Хан Чжихeк не провалил ни одного задания – вплоть до роковой миссии на границе Китая и Северной Кореи, во время которой он пропал без вести. Спустя год он появляется в корейском посольстве в Китае – в ужасном состоянии и не помня, что с ним произошло. Чжихeк возвращается на службу и по мере того, как его воспоминания восстанавливаются, начинает подозревать, что где-то в ведомстве затаился враг.

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb