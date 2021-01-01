Черное солнце (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Агент Национальной разведывательной службы Южной Кореи Хан Чжихeк не провалил ни одного задания – вплоть до роковой миссии на границе Китая и Северной Кореи, во время которой он пропал без вести. Спустя год он появляется в корейском посольстве в Китае – в ужасном состоянии и не помня, что с ним произошло. Чжихeк возвращается на службу и по мере того, как его воспоминания восстанавливаются, начинает подозревать, что где-то в ведомстве затаился враг.



