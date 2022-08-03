WinkСериалыЧерное солнце1-й сезон1-я серия
8.92021, The veil
Триллер, Детектив18+
Черное солнце (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+75 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+67 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+73 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+75 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+72 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+71 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+71 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+70 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+70 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+71 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+69 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+69 мин
Черное солнце
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Агент Национальной разведывательной службы Южной Кореи Хан Чжихeк не провалил ни одного задания – вплоть до роковой миссии на границе Китая и Северной Кореи, во время которой он пропал без вести. Спустя год он появляется в корейском посольстве в Китае – в ужасном состоянии и не помня, что с ним произошло. Чжихeк возвращается на службу и по мере того, как его воспоминания восстанавливаются, начинает подозревать, что где-то в ведомстве затаился враг.
СтранаЮжная Корея
ЖанрБоевик, Детектив, Триллер
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb