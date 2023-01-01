Черное солнце (Сериал 2021) смотреть онлайн

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Спецагент пытается в одиночку отыскать правду. Сериал «Черное солнце» доступен для просмотра на Wink. Захватывающий триллер со звездой дорам «Любовники» и «Шеф Ким».



В центре сюжета история агента разведывательной службы, который несколько месяцев провел в плену. Из-за воздействия больших доз психотропных веществ он потерял память. Постепенно герой начинает восстанавливать фрагменты былого времени, но обнаруживает, что практически все, кто мог бы помочь ему узнать полную правду, уже умерли. Чтобы раскрыть загадочные обстоятельства смерти десятков людей, мужчине приходится вернутьс�я к своему пугающему прошлому. От жестокого преследования его не спасает даже безупречная репутация разведчика. Теперь за ним следит не только Национальная служба безопасности, но и те, из-за кого он оказался в этом положении.



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