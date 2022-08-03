Черное солнце (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Черное солнце. Серия 11
8.92021, The veil
Триллер, Боевик16+

Агент Национальной разведывательной службы Южной Кореи Хан Чжихeк не провалил ни одного задания – вплоть до роковой миссии на границе Китая и Северной Кореи, во время которой он пропал без вести. Спустя год он появляется в корейском посольстве в Китае – в ужасном состоянии и не помня, что с ним произошло. Чжихeк возвращается на службу и по мере того, как его воспоминания восстанавливаются, начинает подозревать, что где-то в ведомстве затаился враг.

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb