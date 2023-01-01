Чернобыль (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
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Эмоциональная историческая драма, удостоенная двух премий «Золотой глобус», рассказывает о трагедии на Чернобыльской АЭС. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить «Чернобыль» — 1 сезон смотреть можно уже сейчас на Wink.
В первом сезоне вы будете наблюдать за страшными событиями, произошедшими в 1986 году. В результате неудачного эксперимента с безопасностью на Чернобыльской АЭС происходит взрыв. Бригада пожарных прибывает на место происшествия, не подозревая, что окажется в центре техногенной катастрофы. В то время как заместитель главного инженера утверждает, что ничего страшного не произошло, химик Легасов настаивает на проведении проверки. Тогда Кремль направляет его и еще одного государственного чиновника на место происшествия для оценки масштаба угрозы.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
- ЙРРежиссёр
Йохан
Ренк
- Актёр
Джаред
Харрис
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актриса
Эмили
Уотсон
- Актриса
Джесси
Бакли
- АНАктёр
Адам
Нагаитис
- ПРАктёр
Пол
Риттер
- РЭАктёр
Роберт
Эммс
- СТАктёр
Сэм
Тротон
- КДАктёр
Карл
Дейвис
- МСАктёр
Майкл
Соча
- Сценарист
Крэйг
Мэйзин
- Продюсер
Крэйг
Мэйзин
- КУХудожница
Карен
Уэйкфилд
- ЯИОпе�ратор
Якоб
Ире
- ХГКомпозитор
Хильдур
Гуднадоуттир