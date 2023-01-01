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Чернобыль
1-й сезон

Чернобыль (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

9.12019, Chernobyl 5 серий
Драмы, Исторические18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Эмоциональная историческая драма, удостоенная двух премий «Золотой глобус», рассказывает о трагедии на Чернобыльской АЭС. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить «Чернобыль» — 1 сезон смотреть можно уже сейчас на Wink.

В первом сезоне вы будете наблюдать за страшными событиями, произошедшими в 1986 году. В результате неудачного эксперимента с безопасностью на Чернобыльской АЭС происходит взрыв. Бригада пожарных прибывает на место происшествия, не подозревая, что окажется в центре техногенной катастрофы. В то время как заместитель главного инженера утверждает, что ничего страшного не произошло, химик Легасов настаивает на проведении проверки. Тогда Кремль направляет его и еще одного государственного чиновника на место происшествия для оценки масштаба угрозы.

Не терпится узнать, удастся ли Легасову выполнить свою миссию? Тогда скорее включайте драму «Чернобыль» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно с подпиской Amediateka на Wink!

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Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.3 IMDb