Чернобыль (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Историческая драма HBO о страшной аварии на атомной электростанции, удостоенная двух премий «Золотой глобус». 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС во время проведения эксперимента происходит взрыв атомного реактора. Пожарный Василий оставляет беременную супругу, чтобы отправиться тушить страшный пожар вместе со своей бригадой. Между тем руководство станции во главе с инженером Анатолием Дятловым не спешит докладывать Кремлю о случившемся, уверяя начальство и Совет министров, что ядро в целости и сохранности. Однако когда пожарные пробираются в главный зал, то обнаруживают, что вся активная зона находится в огне. Академик Легасов прибывает в Припять, чтобы выяснить всю правду о страшной трагедии. Удастся ли мужчине раскрыть все обстоятельства случившегося?



Смотрите сериал «Чернобыль» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.

