Бистро «Ла Фаворита» (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

Ресторан Элены и Хулио оказывается на грани закрытия, а бывшей маркизе готовится отомстить отец ее мужа. Судьба заведения решится в сериале «�Бистро "Ла Фаворита"», 2 сезон которого можно найти в подписке Amediateka.



Во втором сезоне исторической драмы Элена и Хулио прилагают все усилия, чтобы «Ла Фаворита» оставалось прибыльным бизнесом. Разгромная рецензия в местной газете вносит в работу бистро хаос: гости отменяют брони, а столы пустуют. В это время в город приезжает Сезар, отец покойного мужа Элены, мечтающий о мести. Но даже в такой напряженной обстановке остается время для любви — Мануэль наконец-то решается признаться в чувствах Сесилии.



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