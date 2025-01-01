Бистро «Ла Фаворита» (сериал, 2025) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн
- 18+41 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 1
- 18+42 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 2
- 18+53 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 3
- 18+50 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 4
- 18+56 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 5
- 18+43 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 6
- 18+56 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 7
- 18+52 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 8
- 18+42 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 9
- 18+45 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 10
- 18+41 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 11
- 18+26августа
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 12
О сериале
Сбежавшая от мужа маркиза и ее служанка восстанавливают закрытое бистро в Мадриде. О том, как начался их путь в мир высокой кухни, расскажет историческая драма «Бистро "Ла Фаворита"». Смотрите 1 сезон сериала «Бистро "Ла Фаворита"» в подписке Amediateka на Wink.
В первом сезоне остросюжетной костюмной драмы о стремлении к самореализации маркиза Элена де Вальмонте оказывается в центре скандала. Она пытается защитить служанку Сесилию от собственного мужа, после чего они сбегают из севильского особняка в Мадрид. Там маркизе приходится отказаться от титула и искать способы заработать на жизнь. Элена приходит в голову смелая идея: возродить заброшенное бистро. В этом деле ей поможет команда женщин, у каждой из которых есть от чего бежать. Однако у вновь открытого бистро «Ла Фаворита» есть множество долгов, кредиторы требуют выплат, а Элене с Сесилией приходится скрывать настоящие имена, чтобы избежать преследования.
Чтобы узнать, смогут ли они удержать на плаву свой ресторан, смотрите 1 сезон сериала «Бистро "Ла Фаворита"» в подписке Amediateka на Wink.
