Контент станет доступным 22.07.2025
Бистро «Ла Фаворита» (сериал, 2025) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
- 18+41 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 1
- 18+42 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 2
- 18+53 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 3
- 18+50 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 4
- 18+56 мин
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 5
- 18+15июля
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 6
- 18+22июля
Бистро «Ла Фаворита»
Сезон 2 Серия 7
О сериале
Ресторан Элены и Хулио оказывается на грани закрытия, а бывшей маркизе готовится отомстить отец ее мужа. Судьба заведения решится в сериале «Бистро "Ла Фаворита"», 2 сезон которого можно найти в подписке Amediateka.
Во втором сезоне исторической драмы Элена и Хулио прилагают все усилия, чтобы «Ла Фаворита» оставалось прибыльным бизнесом. Разгромная рецензия в местной газете вносит в работу бистро хаос: гости отменяют брони, а столы пустуют. В это время в город приезжает Сезар, отец покойного мужа Элены, мечтающий о мести. Но даже в такой напряженной обстановке остается время для любви — Мануэль наконец-то решается признаться в чувствах Сесилии.
Удастся ли спасти ресторан и разобраться с проблемами прошлого? Смотрите 2 сезон «Бистро "Ла Фаворита"» в подписке Amediateka на Wink.
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