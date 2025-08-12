Бистро «Ла Фаворита» (сериал, 2025) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Сбежавшая от мужа маркиза и ее служанка восстанавливают закрытое бистро в Мадриде. О том, как начался их путь в мир высокой кухни, расскажет историческая драма «Бистро "Ла Фаворита"». Смотрите 1 сезон сериала «Бистро "Ла Фаворита"» в подписке Amediateka на Wink.



В первом сезоне остросюжетной костюмной драмы о стремлении к самореализации маркиза Элена де Вальмонте оказывается в центре скандала. Она пытается защитить служанку Сесилию от собственного мужа, после чего они сбегают из севильского особняка в Мадрид. Там маркизе приходится отказаться от титула и искать способы заработать на жизнь. Элена приходит в голову смелая идея: возродить заброшенное бистро. В этом деле ей поможет команда женщин, у каждой из которых есть от чего бежать. Однако у вновь открытого бистро «Ла Фаворита» есть множество долгов, кредиторы требуют выплат, а Элене с Сесилией приходится скрывать настоящие имена, чтобы избежать преследования.



Чтобы узнать, смогут ли они удержать на плаву свой ресторан,


