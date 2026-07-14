Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой (мультсериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
2026, Ponkotsu Fuuki Iin to Skirt-take ga Futekisetsu na JK no Hanashi 12 серий
Аниме, Мультсериалы18+
О сериале
Того Сакурадаимон — дежурный из дисциплинарного комитета, который каждое утро стоит у ворот школы и проверяет внешний вид учеников. Поэму Кохината — старшеклассница, которую Того каждое утро останавливает во время проверки из-за слишком короткой юбки. Однажды эти две противоположности встречаются на дополнительных занятиях. Все в школе считали, что Сакурадаимон — ответственный и прилежный ученик, однако тот оказался бестолковым дежурным с посредственной успеваемостью. Того и Поэму постепенно начинают сближаться, чтобы получше узнать друг друга.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Мелодрама, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
7.9 КиноПоиск