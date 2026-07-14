Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
1-й сезон
1-я серия
9.52026, Ponkotsu Fuuki Iin to Skirt-take ga Futekisetsu na JK no Hanashi
Аниме, Мультсериалы18+

Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой (мультсериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Того Сакурадаимон — дежурный из дисциплинарного комитета, который каждое утро стоит у ворот школы и проверяет внешний вид учеников. Поэму Кохината — старшеклассница, которую Того каждое утро останавливает во время проверки из-за слишком короткой юбки. Однажды эти две противоположности встречаются на дополнительных занятиях. Все в школе считали, что Сакурадаимон — ответственный и прилежный ученик, однако тот оказался бестолковым дежурным с посредственной успеваемостью. Того и Поэму постепенно начинают сближаться, чтобы получше узнать друг друга.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Мелодрама, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.9 КиноПоиск