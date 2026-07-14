9.52026, Ponkotsu Fuuki Iin to Skirt-take ga Futekisetsu na JK no Hanashi
Аниме, Мультсериалы18+
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой (мультсериал, 2026) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+23 мин
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Того Сакурадаимон — дежурный из дисциплинарного комитета, который каждое утро стоит у ворот школы и проверяет внешний вид учеников. Поэму Кохината — старшеклассница, которую Того каждое утро останавливает во время проверки из-за слишком короткой юбки. Однажды эти две противоположности встречаются на дополнительных занятиях. Все в школе считали, что Сакурадаимон — ответственный и прилежный ученик, однако тот оказался бестолковым дежурным с посредственной успеваемостью. Того и Поэму постепенно начинают сближаться, чтобы получше узнать друг друга.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Мелодрама, Мультсериалы, Аниме
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
7.9 КиноПоиск