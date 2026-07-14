Того Сакурадаимон — дежурный из дисциплинарного комитета, который каждое утро стоит у ворот школы и проверяет внешний вид учеников. Поэму Кохината — старшеклассница, которую Того каждое утро останавливает во время проверки из-за слишком короткой юбки. Однажды эти две противоположности встречаются на дополнительных занятиях. Все в школе считали, что Сакурадаимон — ответственный и прилежный ученик, однако тот оказался бестолковым дежурным с посредственной успеваемостью. Того и Поэму постепенно начинают сближаться, чтобы получше узнать друг друга.

