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Wink
Сериалы
Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
Актёры и съёмочная группа сериала «Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой»
Актёры и съёмочная группа сериала «Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой»
Актёры
Дзюнъя Эноки
Junya Enoki
Актёр
Tougo Sakuradaimon
Дзюн Фукуяма
Jun Fukuyama
Актёр
Seiichi Tsukishima
Юко Каида
Yuko Kaida
Актриса
Nadeshiko Yamato
Тэцу Инада
Tetsu Inada
Актёр
Kaoru Kogori
Аяка Фукухара
Ayaka Fukuhara
Актриса
Rui Tasaki
Сценаристы
Масахиро Ёкотани
Masahiro Yokotani
Сценарист
Томоко Конпару
Tomoko Konparu
Сценарист
Монтажёры
Масанори Уцуномия
Masanori Utsunomiya
Монтажёр