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Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой
Актёры и съёмочная группа сериала «Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой»

Актёры и съёмочная группа сериала «Бесполезный дежурный и школьница со слишком короткой юбкой»

Актёры

Дзюнъя Эноки

Дзюнъя Эноки

Junya Enoki
АктёрTougo Sakuradaimon
Дзюн Фукуяма

Дзюн Фукуяма

Jun Fukuyama
АктёрSeiichi Tsukishima
Юко Каида

Юко Каида

Yuko Kaida
АктрисаNadeshiko Yamato
Тэцу Инада

Тэцу Инада

Tetsu Inada
АктёрKaoru Kogori
Аяка Фукухара

Аяка Фукухара

Ayaka Fukuhara
АктрисаRui Tasaki

Сценаристы

Масахиро Ёкотани

Масахиро Ёкотани

Masahiro Yokotani
Сценарист
Томоко Конпару

Томоко Конпару

Tomoko Konparu
Сценарист

Монтажёры

Масанори Уцуномия

Масанори Уцуномия

Masanori Utsunomiya
Монтажёр