Беременные (сериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

Каждая беременность неповторима, каждый малыш делает маму еще счастливее. Участницы проекта «Беременные» готовы снова это продемонстрировать на своем примере! В новых выпусках шоу еще больше подробностей о самом важном периоде в жизни женщины, откровенно и честно о трудностях, о стереотипах и мифах о беременных и о том, что чувствует будущая мама на самом деле.



Звездные мамы первого сезона проекта впервые попробовали ответить на все важные вопросы о беременности, предлагая свой собственный опыт день за днем и шаг за шагом. Во втором сезоне шоу «Беременные» новые героини — Галина Юдашкина, Валерия Гай Германика и Дарья Пынзарь — пройдут по тому же пути. Галина рожает в первый раз, Валерия не меняет статуса самостоятельной мамы, Дарья борется с предрассудками о том, что рассказывать о беременности чревато «сглазом» и прочими неприятностями. Чем больше информации, тем спокойнее и радостнее мама.



Какие решения принимают обычные женщины, на какие жертвы готовы и чего хотят для себя и будущего малыша? На эти вопросы в новых выпусках проекта тоже найдутся ответы.



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