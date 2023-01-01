Биография

Тутта Ларсен — теле- и радиоведущая, актриса. Родилась в Донецке 5 июля 1974 года. Среди родственников Татьяны Анатольевны Романенко — так на самом деле зовут телеведущую — сценаристы, актеры, кинопродюсер, и сама будущая звезда с детства интересовалась творчеством. В юные годы устраивала спектакли, участвовала в КВН, играла на гитаре, изучала английский. Параллельно уделяла много времени спорту — велосипеду, футболу, скалолазанию, альпинизму и даже посещала балетную студию. Среднюю школу закончила с золотой медалью, после чего отправилась в Москву, где поступила на отделение журналистики МГУ. В студенчестве проходила стажировку, а в дальнейшем работала на телевидении. С середины 1990-х начала вести передачи, сотрудничала с различными каналами и радиостанциями: «Муз-ТВ», «MTV Россия», «Звезда», «Россия-1», «Маяк», «Весна FM». В качестве солистки записала несколько альбомов с группами Jazzlobster и Thaivox, выпустила собственный альбом, снималась в видеоклипах популярных коллективов. В начале нулевых Тутта Ларсен начала сниматься в сериалах, где ей доставались небольший роли: «Простые истины», «Слова и музыка», «Обреченная стать звездой». Сыграла журналистку в мелодраме «Везучая». Озвучила персонажей картин «Кошмар перед Рождеством», «Кровавая Мэлори», «Девять», ««Рок-волна», принимала участие в документальных фильмах.