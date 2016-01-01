Беременные. Сезон 2. Серия 4
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Беременные (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.12016, Беременные. Сезон 2. Серия 4
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

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Сюжет

Реалити-шоу о материнстве со звездными героинями. Вы побываете дома у знаменитостей в положении, познакомитесь с разными подходами к ведению беременности, получите советы от тех, кто ждет ребенка не в первый раз, узнаете, как сохранить фигуру после родов, и много другой полезной информации.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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