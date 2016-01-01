WinkСериалыБеременные2-й сезон8-я серия
Беременные (сериал, 2016) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
8.22016, Беременные. Сезон 2. Серия 8
ТВ-шоу18+
- 18+48 мин
О сериале
Реалити-шоу о материнстве со звездными героинями. Вы побываете дома у знаменитостей в положении, познакомитесь с разными подходами к ведению беременности, получите советы от тех, кто ждет ребенка не в первый раз, узнаете, как сохранить фигуру после родов, и много другой полезной информации.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск