Биография

Татьяна Миронова — российский телепродюсер, шоураннер, медиаменеджер, режиссер. Родилась в Ленинграде 13 февраля 1984 года. В 2005 году Татьяна окончила Санкт-Петербургский государственный университет и стала профессиональным журналистом. В 19 лет, еще до окончания учебы, прошла кастинг, стала ведущей на MTV-Петербург и начала работать в разнообразных развлекательных передачах. В 2008 году перешла на «Первый канал», освещала «Евровидение». С 2010 года работала на MTV Russia как продюсер развлекательных шоу. Для телеканала «Домашний» в 2015-2017 годах продюсировала реалити-шоу «Беременные». Миронова — основатель и генеральный директор медиакомпаний TLVision и MIRONOVA production. Татьяна Миронова специализируется на развлекательных телешоу и реалити-шоу. Но в последние годы решила расширить круг своих интересов и попробовать свои силы в кино. Первым стал документальный короткометражный фильм «ИИнтелект. Начало», который телезрители увидели в 2022 году. В нем она стала и сценаристом, и продюсером, и режиссером. Опыт оказался удачным, и через год увидела свет еще одна короткометражка Мироновой, которую она снова сделала «от и до» — «Уи, шеф». Всего в фильмографии Татьяны 16 проектов.