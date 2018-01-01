Беловодье: Тайна затерянной страны (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Страшная тайна Хранителей открыта. Провал земли в заброшенном горном монастыре освободил силу, которая угрожает всей жизни на Земле. В параллельных мирах развернулась борьба за власть, каждый ведeт свою смертельную игру, и понять, кто враг, а кто друг невозможно. Остаeтся только один шанс на спасение. Но для последней Надежды нужна крепкая Вера и страстная Любовь.

