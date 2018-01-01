Беловодье: Тайна затерянной страны (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
2016, Беловодье: Тайна затерянной страны. Сезон 1 12 серий
Приключения, Фэнтези18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Страшная тайна Хранителей открыта. Провал земли в заброшенном горном монастыре освободил силу, которая угрожает всей жизни на Земле. В параллельных мирах развернулась борьба за власть, каждый ведeт свою смертельную игру, и понять, кто враг, а кто друг невозможно. Остаeтся только один шанс на спасение. Но для последней Надежды нужна крепкая Вера и страстная Любовь.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Фэнтези
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЕБРежиссёр
Евгений
Бедарев
- Актёр
Александр
Петров
- ССАктриса
Светлана
Суханова
- Актриса
Татьяна
Орлова
- АВАктёр
Алексей
Васильев
- АПАктриса
Алла
Подчуфарова
- ЮСАктриса
Юлия
Самойленко
- Актёр
Павел
Крайнов
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Марианна
Шульц
- ЗМАктёр
Залим
Мирзоев
- ЕБСценарист
Евгений
Бедарев
- ДБСценарист
Дмитрий
Бедарев
- СМПродюсер
Сергей
Майоров
- ЭИПродюсер
Эрвин
Илизиров
- ОКПродюсер
Ольга
Каймакова
- СБПродюсер
Сергей
Берлов
- ЕМХудожник
Евгений
Матюненко
- ВАХудожник
Валерий
Архипов
- АКХудожник
Александр
Ким
- ВХХудожница
Виктория
Хлебникова
- АХМонтажёр
Александр
Хачко
- МЕМонтажёр
Матвей
Епанчинцев
- МШОператор
Максим
Шинкоренко
- РАКомпозитор
Роман
Архипов
- ААКомпозитор
Александр
Афанасов
- РЛКомпозитор
Руслан
Лепатов