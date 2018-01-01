WinkСериалыБарс и Лялька1-й сезон
Барс и Лялька (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
8.72014, Барс и Лялька. Сезон 1 2 серии
Детектив12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Писательница Арина находится в творческом кризисе. Она стремится к славе и успеху, но ее исторические романы не востребованы. Арина рассталась с мужчиной, оказалась без крыши над головой и буквально выпросила работу у своего издателя. Да, это тема которая ей совсем не по нраву — ее отправляют писать книгу о бывшем офицере спецназа по прозвищу Барс. Но выбирать не приходится. Барс не слишком рад визиту писательницы. Он не слишком гостеприимен, и даже груб, называет ее просто «Лялькой» и не церемонится. И что в нем героического — пытается понять Арина, когда смотрит на Барса, который копает ямы для туалетов местным мужикам…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- НЩРежиссёр
Николай
Щербаков
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- Актриса
Татьяна
Казючиц
- ЕБАктёр
Евгений
Березовский
- ИШАктёр
Иван
Шибанов
- МПАктёр
Михаил
Павлик
- Актёр
Данила
Якушев
- ЕБАктриса
Елена
Бирюкова
- АЛАктёр
Александр
Левин
- ДТАктёр
Дмитрий
Тихонов
- НЩСценарист
Николай
Щербаков
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- КМХудожник
Константин
Мельников
- Оператор
Вячеслав
Сотников