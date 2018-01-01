Барс и Лялька (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Писательница Арина находится в творческом кризисе. Она стремится к славе и успеху, но ее исторические романы не востребованы. Арина рассталась с мужчиной, оказалась без крыши над головой и буквально выпросила работу у своего издателя. Да, это тема которая ей совсем не по нраву — ее отправляют писать книгу о бывшем офицере спецназа по прозвищу Барс. Но выбирать не приходится. Барс не слишком рад визиту писательницы. Он не слишком гостеприимен, и даже груб, называет ее просто «Лялькой» и не церемонится. И что в нем героического — пытается понять Арина, когда смотрит на Барса, который копает ямы для туалетов местным мужикам…

