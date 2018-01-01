Анатомия убийства (сериал, 2020) сезон 3 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В тихом омуте черти водятся: старые тайны всплывут на поверхность в новом сезоне драмы «Анатомия убийства». Смотреть онлайн сериал по-прежнему можно на Wink в отличном качестве.
Три убийства в тихом городке Черноводск: провинциальный театр, местный музей, рыцарские доспехи... Все это выглядит как совпадение: отравленная актриса и убитый бизнесмен никак не связаны друг с другом. Однако Женя Волкова привыкла копать глубже: на свет выплывает дело десятилетней давности со схожими уликами. Кажется, в Черноводске годами орудует маньяк... Жизнь в маленьком городе не проходит бесследно для напарников: Сергей и Евгения вынуждены жить под одной крышей с бывшим возлюбленным девушки.
Как связаны между собой жертвы и кто преследует жителей Черноводска все эти десять лет? Продолжайте смотреть сериал «Анатомия убийства» — 3 сезон доступен к просмотру на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- АСАктёр
Александр
Солдаткин
- ДСАктриса
Дарья
Семенова
- Актёр
Андрей
Чернышов
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Ольга
Медынич
- МБАктёр
Максим
Битюков
- ИКАктёр
Иван
Косичкин
- ДФАктёр
Дмитрий
Фрид
- АРАктёр
Алексей
Рыжков
- Актриса
Галина
Польских
- НЖСценарист
Наталья
Жердецкая
- ГССценарист
Георгий
Самсонов
- МССценарист
Михаил
Соколовский
- ИЛПродюсер
Илона
Лакоба
- АДПродюсер
Армен
Давитян
- АЯПродюсер
Анна
Яковлева
- ДДПродюсер
Дмитрий
Дрешин
- ПРХудожник
Павел
Романов
- ИГХудожник
Иван
Говоров
- АВХудожница
Анастасия
Вишневская
- БООператор
Богдан
Осыка
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков