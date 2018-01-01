Анатомия убийства (сериал, 2020) сезон 3 смотреть онлайн

В тихом омуте черти водятся: старые тайны всплывут на поверхность в новом сезоне драмы «Анатомия убийства». Смотреть онлайн сериал по-прежнему можно на Wink в отличном качестве.



Три убийства в тихом городке Черноводск: провинциальный театр, местный музей, рыцарские доспехи... Все это выглядит как совпадение: отравленная актриса и убитый бизнесмен никак не связаны друг с другом. Однако Женя Волкова привыкла копать глубже: на свет выплывает дело десятилетней давности со схожими уликами. Кажется, в Черноводске годами орудует маньяк... Жизнь в маленьком городе не проходит бесследно для напарников: Сергей и Евгения вынуждены жить под одной крышей с бывшим возлюбленным девушки.



Как связаны между собой жертвы и кто преследует жителей Черноводска все эти десять лет? Продолжайте смотреть сериал «Анатомия убийства» — 3 сезон доступен к просмотру на видеосервисе Wink.

