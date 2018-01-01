Wink
Американское преступление
2-й сезон

Американское преступление (сериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

2016, American Crime 10 серий
Драма18+

О сериале

В небольшом городе в штате Калифорния наступила паника после того, как здесь произошло громкое преступление, в результате которого был убит совсем не политический деятель и не какая-нибудь знаменитость, а бывший работник полиции.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американское преступление»