Американское преступление
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Американское преступление

Американское преступление (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, American Crime 3 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

События разворачиваются в небольшом калифорнийском городке. В результате жестокого нападения на почве расовой ненависти убит бывший военнослужащий, а его жена впадает в кому…

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американское преступление»

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