Алиса в стране чудес (1981) (мультсериал, 1981) сезон 1 смотреть онлайн

8.11981, Алиса в стране чудес (1981). Сезон 1 7 серий
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Мультипликационный фильм по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».
СтранаСССР
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЕПРежиссёр
Ефрем
Пружанский
- Актриса
Марина
Неёлова
- ГКАктёр
Георгий
Кишко
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- ЕПАктёр
Евгений
Паперный
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- Актриса
Татьяна
Васильева
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- АБАктёр
Александр
Бурмистров
- МШАктриса
Мальвина
Швидлер
- ЕЗСценарист
Евгений
Загданский
- ЕДПродюсер
Евгений
Дубенко
- ИСХудожница
Ирина
Смирнова
- ГУХудожник
Генрих
Уманский
- АМОператор
Александр
Мухин
- ЕПКомпозитор
Евгений
Птичкин