Wink
Детям
Алиса в стране чудес (1981)
1-й сезон

Алиса в стране чудес (1981) (мультсериал, 1981) сезон 1 смотреть онлайн

8.11981, Алиса в стране чудес (1981). Сезон 1 7 серий
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Мультипликационный фильм по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».

Страна
СССР
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Алиса в стране чудес (1981)»