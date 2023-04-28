25-й час (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
8.22016, 25-й час. Сезон 1 12 серий
Фантастика, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Однажды журналистка газеты «24 часа» Анна Громова спасает жизнь внуку загадочного часовщика. В благодарность он дает ей старинные часы, которые обладают удивительным свойством. Они могут вернуть своего хозяина в недалекое прошлое, дав ему таким образом возможность изменить ход событий. Правда, управлять перемещениями героиня не может. Но когда жизням людей угрожает опасность, часы переносят Анну назад, чтобы она успела предотвратить надвигающуюся беду.
СтранаУкраина
ЖанрФантастика, Криминал, Драма
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
5.9 IMDb
- НМРежиссёр
Николай
Михайлов
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актриса
Жанна
Эппле
- Актёр
Антон
Хабаров
- Актёр
Александр
Кобзарь
- ТШАктриса
Таисия
Шипилова
- НИАктёр
Николай
Иванов
- НБАктёр
Николай
Боклан
- ВБАктриса
Виктория
Билан
- ВСАктёр
Валерий
Сковронский
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- АЗСценарист
Александр
Зеленко
- АОСценарист
Анна
Ольховская
- ЯДСценарист
Яна
Дубинянская
- ЯССценарист
Ярослава
Сегал
- ЛЖПродюсер
Лариса
Журавская
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АЗХудожник
Александр
Заславский
- ВИОператор
Владимир
Иванов
- ТПКомпозитор
Тимур
Полянский
- ЮЗКомпозитор
Юрий
Здоренко