25-й час (сериал, 2016) смотреть онлайн
8.22016, 25-й час 1 сезон
Фантастика, Криминал16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Однажды журналистка газеты «24 часа» Анна Громова спасает жизнь внуку загадочного часовщика. В благодарность он дает ей старинные часы, которые обладают удивительным свойством. Они могут вернуть своего хозяина в недалекое прошлое, дав ему таким образом возможность изменить ход событий. Прав�да, управлять перемещениями героиня не может. Но когда жизням людей угрожает опасность, часы переносят Анну назад, чтобы она успела предотвратить надвигающуюся беду.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыФантастика, Криминал, Драмы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- НМРежиссёр
Николай
Михайлов
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актриса
Жанна
Эппле
- Актёр
Антон
Хабаров
- Актёр
Александр
Кобзарь
- ТШАктриса
Таисия
Шипилова
- НИАктёр
Николай
Иванов
- НБАктёр
Николай
Боклан
- ВБАктриса
Виктория
Билан
- ВСАктёр
Валерий
Сковронский
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- АЗСценарист
Александр
Зеленко
- АОСценарист
Анна
Ольховская
- ЯДСценарист
Яна
Дуби�нянская
- ЯССценарист
Ярослава
Сегал
- ЛЖПродюсер
Лариса
Журавская
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АЗХудожник
Александр
Заславский
- ВИОператор
Владимир
Иванов
- ТПКомпозитор
Тимур
Полянский
- ЮЗКомпозитор
Юрий
Здоренко