25-й час (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Однажды журналистка газеты «24 часа» Анна Громова спасает жизнь внуку загадочного часовщика. В благодарность он дает ей старинные часы, которые обладают удивительным свойством. Они могут вернуть своего хозяина в недалекое прошлое, дав ему таким образом возможность изменить ход событий. Прав�да, управлять перемещениями героиня не может. Но когда жизням людей угрожает опасность, часы переносят Анну назад, чтобы она успела предотвратить надвигающуюся беду.



Все сезоны сериала 25-й час смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.