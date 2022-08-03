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Фильм Звонок (2002)

8.12002, The Ring
Ужасы110 мин18+

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О фильме

Журналистка Рэйчел расследует загадочные случаи смерти, которые объединяет одно: за неделю до этого все жертвы посмотрели случайно попавшую к ним в руки видеокассету и ответили на звонок…

Страна
США, Япония
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звонок»