Фильм Звонок (2002)

О фильме
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Гор
Вербински
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Мартин
Хендерсон
- Актёр
Дэвид
Дорфман
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актриса
Джейн
Александр
- ЛФАктриса
Линдси
Фрост
- ЭТАктриса
Эмбер
Тэмблин
- РБАктриса
Рейчел
Белла
- ДЧАктриса
Дэйви
Чейз
- ШКАктриса
Шэннон
Кокрен
- ЭКСценарист
Эрен
Крюгер
- ХТСценарист
Хироси
Такахаси
- КССценарист
Кодзи
Судзуки
- Продюсер
Лори
МакДональд
- Продюсер
Уолтер
Ф. Паркс
- БАПродюсер
Беннита
Аллен
- НЭПродюсер
Нил
Эдельштейн
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- ПМХудожник
Патрик
М. Салливан мл.
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- ББОператор
Боян
Бацелли
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер