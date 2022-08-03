Звездный десант (фильм, 1997) смотреть онлайн

В новом тысячелетии над человечеством нависла смертельная опасность. Несметные полчища гигантских разумных жуков с далекой системы планет Клендату угрожают всему живому во вселенной. Солдат элитного подразделения Джонни Рико и пилот Кармен в составе звездного десанта Землян на космическом военном корабле Тикондерога отправляются в зловещие глубины космоса, чтобы в последней решающей схватке решить судьбу Земли.

