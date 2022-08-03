Звездный десант (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.81997, Starship Troopers
Фантастика, Боевик123 мин18+
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О фильме
В новом тысячелетии над человечеством нависла смертельная опасность. Несметные полчища гигантских разумных жуков с далекой системы планет Клендату угрожают всему живому во вселенной. Солдат элитного подразделения Джонни Рико и пилот Кармен в составе звездного десанта Землян на космическом военном корабле Тикондерога отправляются в зловещие глубины космоса, чтобы в последней решающей схватке решить судьбу Земли.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD, SD
Время123 мин / 02:03
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Пол
Верховен
- КВАктёр
Каспер
Ван Дин
- ДМАктриса
Дина
Мейер
- ДРАктриса
Дениз
Ричардс
- ДБАктёр
Джейк
Бьюзи
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- Актёр
Клэнси
Браун
- СГАктёр
Сет
Гиллиам
- Актёр
Патрик
Малдун
- МААктёр
Майкл
Айронсайд
- РМАктриса
Ру
МакКлэнахан
- Сценарист
Эдвард
Ноймайер
- РАСценарист
Роберт
А. Хайнлайн
- Продюсер
Джон
Дэвисон
- ФДПродюсер
Фрэнсис
Доэл
- АМПродюсер
Алан
Маршалл
- ИЛАктёр дубляжа
Иван
Латышев
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Михалевкина
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демич
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- Оператор
Йост
Вакано
- Композитор
Бэзил
Поледурис