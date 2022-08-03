Звездный десант
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Звездный десант (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.81997, Starship Troopers
Фантастика, Боевик123 мин18+

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О фильме

В новом тысячелетии над человечеством нависла смертельная опасность. Несметные полчища гигантских разумных жуков с далекой системы планет Клендату угрожают всему живому во вселенной. Солдат элитного подразделения Джонни Рико и пилот Кармен в составе звездного десанта Землян на космическом военном корабле Тикондерога отправляются в зловещие глубины космоса, чтобы в последней решающей схватке решить судьбу Земли.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездный десант»