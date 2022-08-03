Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда
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Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда

Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда (фильм, 1977) смотреть онлайн

9.51977, Star Wars
Фантастика, Приключения119 мин6+

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О фильме

Татуин. Планета-пустыня. Уже постаревший рыцарь Джедай Оби Ван Кеноби спасает молодого Люка, который осознает свое истинное назначение: он один из рыцарей Джедай. Героям предстоит отчаянная схватка с Дартом Вейдером - правой рукой Императора и его секретным оружием - «Звездой Смерти».

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда»