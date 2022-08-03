Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда (фильм, 1977) смотреть онлайн

Татуин. Планета-пустыня. Уже постаревший рыцарь Джедай Оби Ван Кеноби спасает молодого Люка, который осознает свое истинное назначение: он один из рыцарей Джедай. Героям предстоит отчаянная схватка с Дартом Вейдером - правой рукой Императора и его секретным оружием - «Звездой Смерти».



