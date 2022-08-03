Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда (фильм, 1977) смотреть онлайн
9.51977, Star Wars
Фантастика, Приключения119 мин6+
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О фильме
Татуин. Планета-пустыня. Уже постаревший рыцарь Джедай Оби Ван Кеноби спасает молодого Люка, который осознает свое истинное назначение: он один из рыцарей Джедай. Героям предстоит отчаянная схватка с Дартом Вейдером - правой рукой Императора и его секретным оружием - «Звездой Смерти».
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джордж
Лукас
- Актёр
Марк
Хэмилл
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актриса
Кэрри
Фишер
- ПКАктёр
Питер
Кушинг
- АГАктёр
Алек
Гиннесс
- ЭДАктёр
Энтони
Дэниелс
- КБАктёр
Кенни
Бейкер
- ПМАктёр
Питер
Мейхью
- ДПАктёр
Дэвид
Праус
- ФБАктёр
Фил
Браун
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- ГКПродюсер
Гэри
Курц
- ДЛПродюсер
Джордж
Лукас
- РМПродюсер
Рик
Маккаллум
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Андрей
Ташков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- АЛХудожник
Айвор
Лесли Дилли
- НРХудожник
Норман
Рейнольдс
- ДМХудожник
Джон
Молло
- Художник
Роджер
Кристиан
- РЧМонтажёр
Ричард
Чю
- ТКМонтажёр
Т.М.
Кристофер
- ПХМонтажёр
Пол
Хирш
- МЛМонтажёр
Марсия
Лукас
- ГТОператор
Гилберт
Тейлор
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс