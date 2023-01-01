Зв�езда (фильм, 1949) смотреть онлайн
9.31949, Звезда
Драма, Военный88 мин12+
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О фильме
Фильм рассказывает о героизме советских разведчиков в период Великой Отечественной войны. Разведывательная группа не вернулась с задания. Командование фронтом направляет вторую группу, которая справилась с заданием, но в момент передачи по рации разведданных в центр была обнаружена и атаков�ана немцами. Разведчики приняли неравный бой, отправив одного бойца с донесением к своим. Получив данные о дислокациях немцев, наши войска перешли в решительное наступление...
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Рейтинг
- АИРежиссёр
Александр
Иванов
- АВАктёр
Анатолий
Вербицкий
- НКАктёр
Николай
Крючков
- АПАктёр
Алексей
Покровский
- ИРАктриса
Ирина
Радченко
- Актриса
Лидия
Сухаревская
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- АХАктёр
Александр
Хлопотов
- МСАктёр
Мовсум
Санани
- Актёр
Василий
Меркурьев
- ПВАктёр
Павел
Волков
- ВМАктёр
Владимир
Марьев
- НСАктёр
Н.
Степанов
- ЮААктёр
Ю.
Абих
- НГАктёр
Никодим
Гиппиус
- ВКАктёр
Виктор
Кулаков
- ПФСценарист
Павел
Фурманский
- ЭКСценарист
Эммануил
Казакевич
- СМХудо�жник
Семен
Малкин
- СИОператор
Сергей
Иванов
- ВРОператор
Владимир
Рапопорт
- ВПКомпозитор
Венедикт
Пушков