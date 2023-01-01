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Звезда (фильм, 1949) смотреть онлайн

9.31949, Звезда
Драма, Военный88 мин12+

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О фильме

Фильм рассказывает о героизме советских разведчиков в период Великой Отечественной войны. Разведывательная группа не вернулась с задания. Командование фронтом направляет вторую группу, которая справилась с заданием, но в момент передачи по рации разведданных в центр была обнаружена и атакована немцами. Разведчики приняли неравный бой, отправив одного бойца с донесением к своим. Получив данные о дислокациях немцев, наши войска перешли в решительное наступление...

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Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Звезда»