Мультфильм Зверополис (2016)
О фильме
«Зверополис» — мультфильм о городе, в котором живут только животные: хищные и травоядные звери вместе ходят на работу, ездят на машинах, развлекаются на уик-эндах и даже… совершают преступления! «Зверополис» мультфильм смотреть онлайн приглашаем на Wink!
Зайчиха Джуди работает полицейским, но как же трудно такой маленькой зайке внушать преступникам трепет перед законом. Вот и хитрый проходимец, лис Ник, не воспринимает ее всерьез, хотя ему положен штраф за незаконную продажу леденцов. И кто бы мог подумать, что этот негодяй будет помогать Джуди с расследованием по одному серьезному делу о похищениях горожан…
Cмогут ли лис и маленькая крольчиха раскрыть серию загадочных исчезновений? Смотреть «Зверополис» в хорошем качестве на русском вы можете на видеосервисе Wink!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время176 мин / 02:56
Рейтинг
- БХРежиссёр
Байрон
Ховард
- РМРежиссёр
Рич
Мур
- ДБРежиссёр
Джаред
Буш
- ДГАктриса
Джиннифер
Гудвин
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актриса
Дженни
Слейт
- НТАктёр
Нейт
Торренс
- Актриса
Бонни
Хант
- ДЛАктёр
Дон
Лейк
- ТЧАктёр
Томми
Чонг
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актриса
Октавия
Спенсер
- БХСценарист
Байрон
Ховард
- РМСценарист
Рич
Мур
- ДБСценарист
Джаред
Буш
- ДРСценарист
Джим
Рирдон
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- БСПродюсер
Брэд
Симонсен
- КСПродюсер
Кларк
Спенсер
- МИАктриса дубляжа
Мария
Ивакова
- Актёр дубляжа
Антон
Лаврентьев
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- Актриса дубляжа
Мария
Аронова
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мошков
- МЛХудожник
Маттиас
Лехнер
- ДКХудожник
Дэн
Купер
- ДГХудожник
Дэвид
Гетц
- ДММонтажёр
Джереми
Милтон
- ФРМонтажёр
Фабьен
Роули
- НУОператор
Нэйтан
Уорнер
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино