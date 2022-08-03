Мультфильм Зверополис (2016)

«Зверополис» — мультфильм о городе, в котором живут только животные: хищные и травоядные звери вместе ходят на работу, ездят на машинах, развлекаются на уик-эндах и даже… совершают преступления! «Зверополис» мультфильм смотреть онлайн приглашаем на Wink!



Зайчиха Джуди работает полицейским, но как же трудно такой маленькой зайке внушать преступникам трепет перед законом. Вот и хитрый проходимец, лис Ник, не воспринимает ее всерьез, хотя ему положен штраф за незаконную продажу леденцов. И кто бы мог подумать, что этот негодяй будет помогать Джуди с расследованием по одному серьезному делу о похищениях горожан…



Cмогут ли лис и маленькая крольчиха раскрыть серию загадочных исчезновений? Смотреть «Зверополис» в хорошем качестве на русском вы можете на видеосервисе Wink!

