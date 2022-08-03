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Зови меня сумасшедшим

Зови меня сумасшедшим (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Call Me Crazy: A Five Film
Драма85 мин18+

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О фильме

Фильм состоит из пяти коротких историй, каждая из которых названа именем главного героя. Пять историй, но каждого из пяти персонажей объединяет один недуг: психическое расстройство.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зови меня сумасшедшим»