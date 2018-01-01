Wink
Зов
Актёры и съёмочная группа фильма «Зов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Зов»

Режиссёры

Джейсон Стоун

Jason Stone
Режиссёр

Актёры

Сьюзен Сарандон

Susan Sarandon
АктрисаHazel Micallef
Гил Беллоуз

Gil Bellows
АктёрDetective Ray Green
Эллен Бёрстин

Ellen Burstyn
АктрисаEmily Micallef
Тофер Грейс

Topher Grace
АктёрBen Wingate
Дональд Сазерленд

Donald Sutherland
АктёрFather Price
Кристофер Хейердал

Christopher Heyerdahl
АктёрSimon
Кевин Парент

Kevin Parent
Актёр
Кэти Лэйвери Бриер

Katie Lavery Brier
АктрисаMelanie Cartwright
Паулину Нунеш

Paulino Nunes
АктёрOfficer Mathieson
Тед Уиттэлл

Ted Whittall
АктёрIan Mason

Сценаристы

Ингер Эш Вульф

Michael Redhill
Сценарист

Продюсеры

Николас Табаррок

Nicholas Tabarrok
Продюсер