Актёры и съёмочная группа фильма «Зов»
Режиссёры
Актёры
АктрисаHazel Micallef
Сьюзен СарандонSusan Sarandon
АктёрDetective Ray Green
Гил БеллоузGil Bellows
АктрисаEmily Micallef
Эллен БёрстинEllen Burstyn
АктёрBen Wingate
Тофер ГрейсTopher Grace
АктёрFather Price
Дональд СазерлендDonald Sutherland
АктёрSimon
Кристофер ХейердалChristopher Heyerdahl
Актёр
Кевин ПарентKevin Parent
АктрисаMelanie Cartwright
Кэти Лэйвери БриерKatie Lavery Brier
АктёрOfficer Mathieson
Паулину НунешPaulino Nunes
АктёрIan Mason