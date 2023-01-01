Wink
Детям
Зов предков
Актёры и съёмочная группа фильма «Зов предков»

Актёры и съёмочная группа фильма «Зов предков»

Режиссёры

Крис Сандерс

Крис Сандерс

Chris Sanders
Режиссёр

Актёры

Харрисон Форд

Харрисон Форд

Harrison Ford
АктёрJohn Thornton
Омар Си

Омар Си

Omar Sy
АктёрPerrault
Кара Ги

Кара Ги

Cara Gee
АктрисаFrancoise
Дэн Стивенс

Дэн Стивенс

Dan Stevens
АктёрHal
Брэдли Уитфорд

Брэдли Уитфорд

Bradley Whitford
АктёрJudge Miller
Джин Луиза Келли

Джин Луиза Келли

Jean Louisa Kelly
АктрисаKatie Miller
Майкл Хорс

Майкл Хорс

Michael Horse
АктёрEdenshaw
Карен Гиллан

Карен Гиллан

Karen Gillan
АктрисаMercedes
Колин Вуделл

Колин Вуделл

Colin Woodell
АктёрCharles
Мика Фицджералд

Мика Фицджералд

Micah Fitzgerald
АктёрRed Sweater

Сценаристы

Майкл Грин

Майкл Грин

Michael Green
Сценарист
Джек Лондон

Джек Лондон

Jack London
Сценарист

Продюсеры

Майкл Грин

Майкл Грин

Michael Green
Продюсер
Джеймс Мэнголд

Джеймс Мэнголд

James Mangold
Продюсер
Райан Стаффорд

Райан Стаффорд

Ryan Stafford
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Евгений Толоконников

Евгений Толоконников

Актёр дубляжа
Варвара Чабан

Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Александр Лучинин

Александр Лучинин

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа

Художники

Джейсон Т. Кларк

Джейсон Т. Кларк

Jason T. Clark
Художник
Дезма Мерфи

Дезма Мерфи

Desma Murphy
Художник
Кейт Хоули

Кейт Хоули

Kate Hawley
Художница

Монтажёры

Уильям Хой

Уильям Хой

William Hoy
Монтажёр

Операторы

Януш Камински

Януш Камински

Janusz Kaminski
Оператор

Композиторы

Джон Пауэлл

Джон Пауэлл

John Powell
Композитор