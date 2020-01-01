Зов предков (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
«Зов предков» — захватывающая экранизация Джека Лондона с Харрисоном Фордом, воспевающая дух свободы и борьбу за место в суровом мире. Фильм переносит зрителей в эпоху золотой лихорадки в Америке, где связь между псом и человеком дарит каждому из них желание дышать полной грудью.
Добродушный пес Бак наслаждается спокойной жизнью в Калифорнии, пока его не отправляют на Аляску, в мир жестоких испытаний. Там, среди снегов и опасностей, он учится выживать, приспосабливаясь к суровой реальности и людской алчности. Встреча с Джоном Торнтоном, добрым и мудрым золотоискателем, меняет судьбу животного, рождая крепкую дружбу. Человек и пес отправляются в рискованное путешествие, где Бак открывает свои древние инстинкты, слыша напоминающий о свободе зов предков. Их путь полон трудностей и приключений, проверяющих обоих на мужество и верность.
«Зов предков» — фильм о стремлении к свободе и силе духа в условиях дикой природы. Отправьтесь в эпическое путешествие, где отвага и голос сердца прокладывают путь к настоящей жизни.
СтранаСША, Канада
ЖанрСемейный, Приключения, Драма
КачествоFull HD, SD
Время95 мин / 01:35
- КСРежиссёр
Крис
Сандерс
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актёр
Омар
Си
- КГАктриса
Кара
Ги
- Актёр
Дэн
Стивенс
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- Актриса
Джин
Луиза Келли
- МХАктёр
Майкл
Хорс
- Актриса
Карен
Гиллан
- КВАктёр
Колин
Вуделл
- МФАктёр
Мика
Фицджералд
- МГСценарист
Майкл
Грин
- ДЛСценарист
Джек
Лондон
- МГПродюсер
Майкл
Грин
- Продюсер
Джеймс
Мэнголд
- РСПродюсер
Райан
Стаффорд
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ДТХудожник
Джейсон
Т. Кларк
- ДМХудожник
Дезма
Мерфи
- КХХудожница
Кейт
Хоули
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл