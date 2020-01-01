Зов предков (фильм, 2020) смотреть онлайн

Зов предков
Зов предков

9.62020, The Call of the Wild
Драма, Семейный95 мин6+

О фильме

«Зов предков» — захватывающая экранизация Джека Лондона с Харрисоном Фордом, воспевающая дух свободы и борьбу за место в суровом мире. Фильм переносит зрителей в эпоху золотой лихорадки в Америке, где связь между псом и человеком дарит каждому из них желание дышать полной грудью.

Добродушный пес Бак наслаждается спокойной жизнью в Калифорнии, пока его не отправляют на Аляску, в мир жестоких испытаний. Там, среди снегов и опасностей, он учится выживать, приспосабливаясь к суровой реальности и людской алчности. Встреча с Джоном Торнтоном, добрым и мудрым золотоискателем, меняет судьбу животного, рождая крепкую дружбу. Человек и пес отправляются в рискованное путешествие, где Бак открывает свои древние инстинкты, слыша напоминающий о свободе зов предков. Их путь полон трудностей и приключений, проверяющих обоих на мужество и верность.

«Зов предков» — фильм о стремлении к свободе и силе духа в условиях дикой природы. Отправьтесь в эпическое путешествие, где отвага и голос сердца прокладывают путь к настоящей жизни.

Страна
США, Канада
Жанр
Семейный, Приключения, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зов предков»