Zомбилэнд: Контрольный выстрел (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.92019, Zombieland: Double Tap
Ужасы, Комедии95 мин18+
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Сюжет
Таллахасси, Коламбус, Вичита и Литл-Рок снова вместе. Им предстоит совершить путешествие в свободную от зомби коммуну хиппи под названием Вавилон. Однако там героев поджидает очередная опасность — новый вид экстрасильных живых мертвецов. Сражение будет эпичным!
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Рубен
Фляйшер
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Эмма
Стоун
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- Актриса
Зои
Дойч
- ЭДАктёр
Эван
Джогиа
- Актриса
Розарио
Доусон
- Актёр
Люк
Уилсон
- Актёр
Томас
Миддлдитч
- ВХАктриса
Виктория
Холл
- ДКСценарист
Дэйв
Каллахэм
- Сценарист
Ретт
Риз
- Сценарист
Пол
Верник
- ДБПродюсер
Даг
Белград
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- Продюсер
Рубен
Фляйшер
- ДХПродюсер
Джек
Хеллер
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- КВХудожница
Кристин
Вада
- ЧДОператор
Чон
Джон-хун
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сарди