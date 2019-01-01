Zомбилэнд: Контрольный выстрел (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Таллахасси, Коламбус, Вичита и Литл-Рок снова вместе. Им предстоит совершить путешествие в свободную от зомби коммуну хиппи под названием Вавилон. Однако там героев поджидает очередная опасность — новый вид экстрасильных живых мертвецов. Сражение будет эпичным!



Zомбилэнд: Контрольный выстрел смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.