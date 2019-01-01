Zомбилэнд: Контрольный выстрел
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Zомбилэнд: Контрольный выстрел

Zомбилэнд: Контрольный выстрел (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.92019, Zombieland: Double Tap
Ужасы, Комедии95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Таллахасси, Коламбус, Вичита и Литл-Рок снова вместе. Им предстоит совершить путешествие в свободную от зомби коммуну хиппи под названием Вавилон. Однако там героев поджидает очередная опасность — новый вид экстрасильных живых мертвецов. Сражение будет эпичным!

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Ужасы, Боевики

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

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