Золото дураков (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.62008, Fool's Gold
Мелодрама, Комедия107 мин18+
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О фильме
История о двух кладоискателях, которые сначала развелись, разочаровавшись в своeм увлечении друг в друге, а затем разом напали на след настоящего сокровища.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Энди
Теннант
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- АДАктриса
Алексис
Дзена
- Актёр
Юэн
Бремнер
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актёр
Кевин
Харт
- МУАктёр
Мальколм-Джамал
Уорнер
- БХАктёр
Брайан
Хукс
- ДРАктёр
Дэвид
Робертс
- Сценарист
Энди
Теннант
- ДЗСценарист
Дэниэл
Зелман
- Продюсер
Дональд
Де Лайн
- ДДПродюсер
Джим
Дайер
- БГПродюсер
Берни
Голдманн
- СДПродюсер
Стивен
Джонс
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ПРХудожник
Питер
Расселл
- НДХудожница
Найла
Диксон
- ТТМонтажёр
Трой
Такаки
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон