Золото дураков
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Золото дураков

Золото дураков (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.62008, Fool's Gold
Мелодрама, Комедия107 мин18+

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О фильме

История о двух кладоискателях, которые сначала развелись, разочаровавшись в своeм увлечении друг в друге, а затем разом напали на след настоящего сокровища.

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золото дураков»