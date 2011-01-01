Жутко громко и запредельно близко (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Extremely Loud & Incredibly Close
Драмы124 мин12+
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Сюжет
Экранизация одноимeнного романа Джонатана Сафрана Фоера. В террористическом акте на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентябя гибнет отец десятилетнего Оскара. Мальчик отправляется в город на поиски ответа на загадку, оставленную отцом. На пути Оскару попадаются разные люди, которых объединяет о�дно общее горе.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- СДРежиссёр
Стивен
Долдри
- ТХАктёр
Томас
Хорн
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актриса
Виола
Дэвис
- Актёр
Джон
Гудман
- ЗКАктриса
Зои
Колдуэлл
- ДХАктёр
Дэннис
Хирн
- ПКАктёр
Пол
Клементовиц
- ЭРСценарист
Эрик
Рот
- ДССценарист
Джонатан
Сафран Фоер
- Продюсер
Скотт
Рудин
- СДПродюсер
Селия
Д. Костас
- Продюсер
Линн
Харрис
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- КСМонтажёр
Клэр
Симпсон
- КМОператор
Крис
Менгис
- АДКомпозитор
Александр
Деспла