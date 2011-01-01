Жутко громко и запредельно близко (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация одноимeнного романа Джонатана Сафрана Фоера. В террористическом акте на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентябя гибнет отец десятилетнего Оскара. Мальчик отправляется в город на поиски ответа на загадку, оставленную отцом. На пути Оскару попадаются разные люди, которых объединяет о�дно общее горе.



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