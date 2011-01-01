Жутко громко и запредельно близко
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Жутко громко и запредельно близко

Жутко громко и запредельно близко (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Extremely Loud & Incredibly Close
Драмы124 мин12+

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Сюжет

Экранизация одноимeнного романа Джонатана Сафрана Фоера. В террористическом акте на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентябя гибнет отец десятилетнего Оскара. Мальчик отправляется в город на поиски ответа на загадку, оставленную отцом. На пути Оскару попадаются разные люди, которых объединяет одно общее горе.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жутко громко и запредельно близко»

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