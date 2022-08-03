Жить (фильм, 2011) смотреть онлайн
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О фильме
Российский драматический фильм «Жить» — мрачная и пронзительная картина о людях, которые пережили утрату близких.
Картина Василия Сигарева состоит из трех новелл, объединенных общей темой. Молодого парня на глазах у жены до смерти забивает толпа хулиганов. Автокатастрофа забирает у женщины двух дочерей-близняшек. Подросток не может смириться со смертью отца и выдумывает мир, в котором тот все еще жив. Режиссер безжалостно точно показывает боль утраты и то, как горе лишает человека связи с реальностью. Но это кино — не о смерти, а о невыносимом желании жить дальше, даже когда это кажется невозможным.
Это картина, после просмотра которой нужно время, чтобы прийти в себя. Она тяжелая, но честная, и именно этим цепляет. Смотреть фильм «Жить» стоит хотя бы ради того, чтобы в очередной раз убедиться в мудрости фразы Дамблдора: не жалейте мертвых, жалейте живых.
Рейтинг
- ВСРежиссёр
Василий
Сигарев
- Актриса
Яна
Троянова
- АФАктёр
Алексей
Филимонов
- Актриса
Ольга
Лапшина
- ЕСАктёр
Евгений
Сытый
- Актриса
Анна
Уколова
- МГАктриса
Марина
Гаврилова
- СГАктриса
Саша
Гаврилова
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- ЯСАктриса
Яна
Сексте
- ИААктриса
Ирма
Арендт
- ВССценарист
Василий
Сигарев
- РБПродюсер
Роман
Борисевич
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- МКПродюсер
Михаил
Колодяжный
- ДДМонтажёр
Даша
Данилова
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- ПДКомпозитор
Павел
Додонов