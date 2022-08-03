Российский драматический фильм «Жить» — мрачная и пронзительная картина о людях, которые пережили утрату близких.



Картина Василия Сигарева состоит из трех новелл, объединенных общей темой. Молодого парня на глазах у жены до смерти забивает толпа хулиганов. Автокатастрофа забирает у женщины двух дочерей-близняшек. Подросток не может смириться со смертью отца и выдумывает мир, в котором тот все еще жив. Режиссер безжалостно точно показывает боль утраты и то, как горе лишает человека связи с реальностью. Но это кино — не о смерти, а о невыносимом желании жить дальше, даже когда это кажется невозможным.



Это картина, после просмотра которой нужно время, чтобы прийти в себя. Она тяжелая, но честная, и именно этим цепляет. Смотреть фильм «Жить» стоит хотя бы ради того, чтобы в очередной раз убедиться в мудрости фразы Дамблдора: не жалейте мертвых, жалейте живых.

