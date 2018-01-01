Wink
Жить
Актёры и съёмочная группа фильма «Жить»

Актёры и съёмочная группа фильма «Жить»

Режиссёры

Василий Сигарев

Режиссёр

Актёры

Яна Троянова

Актриса
Алексей Филимонов

АктёрАнтон
Ольга Лапшина

АктрисаГалина
Евгений Сытый

Актёротец Артема
Анна Уколова

Актриса
Марина Гаврилова

Актриса
Саша Гаврилова

Актриса
Дмитрий Куличков

Актёр
Яна Сексте

АктрисаТомка
Ирма Арендт

Актриса

Сценаристы

Василий Сигарев

Сценарист

Продюсеры

Роман Борисевич

Продюсер
Александр Кушаев

Продюсер
Михаил Колодяжный

Продюсер

Монтажёры

Даша Данилова

Монтажёр

Операторы

Алишер Хамидходжаев

Оператор

Композиторы

Павел Додонов

Композитор