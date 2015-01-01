Женщина в золотом
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Женщина в золотом

Женщина в золотом (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.12015, Woman in Gold
Драмы, Исторические104 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Полотно «Женщина в золотом» считается национальным достоянием Австрии. Но для Марии Альтман оно — не просто произведение искусства, а часть истории семьи.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Женщина в золотом»

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