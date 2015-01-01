Женщина в золотом (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.12015, Woman in Gold
Драмы, Исторические104 мин18+
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Сюжет
Полотно «Женщина в золотом» считается национальным достоянием Австрии. Но для Марии Альтман оно — не просто произведение искусства, а часть истории семьи.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Кёртис
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актёр
Даниэль
Брюль
- Актриса
Кэти
Холмс
- Актриса
Татьяна
Маслани
- Актёр
Макс
Айронс
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- Актриса
Элизабет
Макговерн
- Актёр
Джонатан
Прайс
- Актриса
Антье
Трауэ
- АКСценарист
Алекси
Кей Кэмпбелл
- ЭРСценарист
Э.
Рандоль Шёнберг
- ДТПродюсер
Дэвид
Томпсон
- Продюсер
Крис
Тикье
- ДМХудожник
Джиллз
Мастерс
- БАХудожница
Беатрикс
Аруна Пастор
- ПЛМонтажёр
Питер
Ламберт
- РЭОператор
Росс
Эмери
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер