Женись на мне, чувак
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Женись на мне, чувак

Женись на мне, чувак (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Épouse-moi mon pote
Мелодрама, Комедия87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Единственный шанс для провалившего экзамен студента остаться в Париже — это фиктивный брак. Однако, найти невесту так быстро практически невозможно. И тогда на помощь приходит лучший друг.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Женись на мне, чувак»